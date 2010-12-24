Київрада заборонила будівництво школи на Печерську

Київська міська рада прийняла рішення надати статус скверу земельній ділянці на вул. Старонаводницькій, 2-20 у Печерському районі Києва та заборонила будівництво там загальноосвітньої школи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали на засіданні сесії Київради 78 депутатів.

Згідно з рішенням, статус скверу надано земельній ділянці площею 0,76 га.

Депутати внесли відповідні зміни до Програми розвитку зеленої зони Києва, додавши сквер до переліку скверів Печерського району.

Сьогоднішнім рішенням депутати відмінили попереднє своє рішення від 14 жовтня 2010 року “Про надання КМДА земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування середньої загальноосвітньої школи зі стадіоном та облаштуванням бюветів на вул. Старонаводницькій, 2-20 у Печерському районі Києва”.

Як зазначив на сесії секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, Печерська райдержадміністрація як розробник проекту землеустрою будівництва школи на вул. Старонаводницькій підтримала ідею створення тут скверу.

Для нової школи передбачається знайти іншу земельну ділянку.