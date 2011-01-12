Перекриття доріг для VIP-кортежів залишиться без змін

Сьогодні пропрезидентська більшість у Верховній Раді відмовилася від розгляду законодавчої ініціативи про нові правила руху для кортежів осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Про це заявив один із авторів законопроекту, депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександр СОЧКА, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Законопроект мав на меті суттєво зменшити автомобільні затори на дорогах Києва, які виникали у результаті перекриття руху під час проїзду керівництва країни», - розповів депутат.

За його словами, проект передбачав, зокрема, запровадження прямої заборони на обмеження чи перекриття автомобільного руху для проїзду VIP-кортежів у час-пік, а саме з 07.30 до 09.00 та з 17.30 до 19.00.

«Саме у ці проміжки часу громадяни їдуть на роботу та повертаються з роботи і, як наслідок, суттєво зменшується пропускна здатність доріг. Ситуація стає зовсім катастрофічною, коли вулиці додатково перекриваються при проїзді Президента та інших посадовців. Київ захлинається від заторів, громадяни спізнюються на роботу, порушується трудова дисципліна, люди не можуть розпорядитися своїм вільним часом. І, найголовніше, порушується 24 стаття Конституції щодо рівності прав і свобод громадян та рівності їх перед законом», - сказав О.СОЧКА.

«Сьогодні пропрезидентська більшість, відмовившись розглядати законопроект, вирішила - хай залишається все, як є, щоб тільки ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ і ЛИТВИН мали можливість безперешкодно їздити Києвом у супроводі спецавтомобілів з мигалками. А кияни тим часом мають сумирно стояти у заторах, витрачати нерви та лаючи все на світі», - зазначив депутат.

На його думку, проблема проїзду VIP-кортежів в Україні давно потребує врегулювання та приведення її до цивілізованої практики, прийнятої у країнах Європи.

«Наприклад, у Німеччині кортеж канцлера зобов’язаний дотримуватися всіх правил дорожнього руху. Такі ж правила діють у Франції. На перехрестях автомобілі з державними особами користуються такими ж перевагами при проїзді, як автомобіль медичної допомоги чи пожежна машина. За такими ж нормами регулюється рух автомобільним транспортом керівників держав Великобританії, Австрії, Бельгії тощо. Відомий факт, що свого часу Президент Росії Володимир ПУТІН спізнився на прийом до королеви Великої Британії тільки тому, що в цій країні VIP-кортежі не мають жодних переваг при проїзді», - сказав О.СОЧКА.

За його словами, існування жорстких правил на обмеження руху при проїзді осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, доречне і навіть необхідне у країні, яка перебуває під загрозою терористичних атак.

«Україна не має такої загрози, ми не беремо участі у міжнародних військових конфліктах на боці воюючої сторони, тому немає жодних підстав для створення особливих умов руху автомобілів з керівництвом країни. Єдине пояснення нинішнього стану речей – це небажання нинішньої влади відмовитися від барських привілеїв по відношенню до власних громадян», - зазначив депутат.

Він повідомив також, що небажання парламентської більшості розглянути цей законопроект було прогнозованим.

«Керує парламентом спікер, який їздить за нинішніми правилами, і його це, очевидно, зовсім не обурює. ЧЕЧЕТОВ для голосування у парламенті отримує інструкції з Банкової. Хіба можна було сподіватися, що нинішня влада, яка "будує країну для людей", дозволить проголосувати інакше?» - сказав О.СОЧКА.