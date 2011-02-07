У зіткненні двох маршруток та автомобіля травмовано 6 пасажирів

Сьогодні, 7 лютого, близько 9 години ранку, у Києві на проспекті Бажана поблизу станції метро Харківська сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох маршрутних автобусів та автомобіля “Mitsubishi”.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, автобус “Богдан” міжміського сполучення (маршрут “Бориспіль - Київ”) рухався з боку метро Позняки у напрямку Харківської площі. За попередніми даними, 42-річний водій, не вибравши безпечної дистанції, скоїв зіткнення з міським автобусом “Богдан” (маршрут ст. м. Харківська - вул. Здолбунівська), який рухався попереду у попутному напрямку. Після чого зазначений маршрутний автобус скоїв наїзд на легковий автомобіль “Mitsubishi”, за кермом якого був 28-річний чоловік. Внаслідок пригоди травмовано шестеро пасажирів маршрутних транспортних засобів.

Серед травмованих - чоловік та п`ятеро жінок. Пасажири з травмами різного ступеню тяжкості були госпіталізовані до лікарні. Встановлено, що всі постраждалі з інших регіонів. Наразі за фактом ДТП триває слідство.