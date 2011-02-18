Туроператори відновили рейси в Єгипет

Польоти з Києва в Хургаду починаються з 26 лютого, у Шарм-ель-Шейх із 27 лютого, у Табу з 4 березня.

Туристичний оператор Pegas Touristik відновив туристичні програми на курортах Єгипту. Про це, як повідомляє ТСН, сказано в повідомленні компанії.

"У зв`язку зі стабілізацією ситуації в Єгипті і як і раніше спокійною обстановкою на курортах країни Pegas Touristik відновлює програму польотів до Єгипту з Києва, Харкова, Одеси й Донецька", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 15 лютого Міністерство закордонних справ підтвердило рекомендацію українцям утриматися від поїздок до Єгипту у зв`язку зі складною внутрішньополітичною ситуацією.

З 25 січня в Єгипті проходили акції протесту, у результаті яких 11 лютого президент Єгипту Хосні Мубарак подав у відставку.

У лютому туроператори припинили виконувати туристичні програми в Єгипті.