Учора вночі у Криму четверо невідомих побили інспекторів ДАІ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, до двох інспекторів взводу ДПС при Управлінні ДАІ ГУМВС України в Автономній республіці Крим, які несли службу на автодорозі Красноперекопськ – Сімферополь, звернувся водій і повідомив про нічне «раллі» в одному із селищ Сімферопольського району.

Інспектори ДПС виїхали до вказаного населеного пункту для перевірки отриманої інформації. Їхню увагу привернув автомобіль ВАЗ-2106, що зупинився за кілька десятків метрів від патрульного автомобіля. Міліціонери, підійшовши до нього, у світлі фар помітили, як водій машини швидко переліз із водійського місця на заднє сидіння. У той же час дівчина, яка сиділа на передньому пасажирському місці, витягла ключі із замка запалювання і передала їх водію.

Представившись, співробітники ДАІ попросили чоловіка пред`явити документи. Той став поводитися агресивно, лаятися, відверто провокуючи конфліктну ситуацію. При цьому працівникам міліції було помітно, що людина перебуває у збудженому стані, йдеться у повідомленні.

Через кілька хвилин до місця інциденту підійшли ще троє чоловіків. Несподівано вони збили з ніг старшого наряду ДПС, повалили його на землю і почали бити ногами, намагаючись влучити по голові. У цей час водій ВАЗ-2106 вискочив зі свого автомобіля і накинувся на іншого інспектора. Коли один із працівників міліції спробував викликати на допомогу підкріплення, нападники вибили рацію у нього з рук і розбили її. Також пошкоджень зазнав і службовий автомобіль ДАІ, оскільки порушники стрибали на його капоті і завдавали ударів ногами по різних його частинах. Після бійки усі четверо правопорушників зникли.

Співробітників ДАІ госпіталізовано, в обох лікарі попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої м`яких тканин обличчя.

Автомобіль, у якому знаходилися порушники, виявлений. Проводяться розшукові заходи з метою затримання осіб, які вчинили напад на наряд ДПС ДАІ.

Дослідчу перевірку за даним фактом проводить прокуратура Сімферопольського району Криму.