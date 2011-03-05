Визначився російський учасник "Євробачення-2011"

На конкурсі "Євробачення-2011" Росію представить Олексій Воробйов з піснею "Get You", повідомляє РІА “Новости” з посиланням на дирекцію громадських зв`язків Першого каналу.

"Цього року Перший канал скористався правом самостійно вибрати конкурсну пісню і не проводив національний відбірний тур", - уточнюється в повідомленні.

Пісня "Get You" має бути вперше представлена 12 березня в рамках прем`єри проекту "Фабрика Зірок. Повернення". У повідомленні заявляється, що написав цю композицію продюсер Надір Хайят (Nadir Khayat), відомий під сценічним псевдонімом RedOne.