Визначився російський учасник "Євробачення-2011"
23:08, 05 березня 2011Разное
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Перший канал скористався своїм правом
На конкурсі "Євробачення-2011" Росію представить Олексій Воробйов з піснею "Get You", повідомляє РІА “Новости” з посиланням на дирекцію громадських зв`язків Першого каналу.
"Цього року Перший канал скористався правом самостійно вибрати конкурсну пісню і не проводив національний відбірний тур", - уточнюється в повідомленні.
Пісня "Get You" має бути вперше представлена 12 березня в рамках прем`єри проекту "Фабрика Зірок. Повернення". У повідомленні заявляється, що написав цю композицію продюсер Надір Хайят (Nadir Khayat), відомий під сценічним псевдонімом RedOne.
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