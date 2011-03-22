«Сімка» врізалася у вантажівку: двоє загиблих
Ще двоє - в лікарні
У Херсонській області внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло двоє осіб, ще двоє травмовані.
Як повідомили кореспондента УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, аварія сталася у понеділок, 21 березня, о 22.20 у Бериславському районі на 78-му км адмінтраси Мар’янське-Берислав.
25-річний водій ВАЗ-2107, мешканець села Новорайське не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення с вантажівкою MAN. Внаслідок зіткнення автомобілів водій ВАЗу та його пасажир, особа якого поки що не встановлена, загинули на місті ДТП. Крім того, постраждали пасажири легковика: 30-річний та 43-річний чоловіки, які у важкому стані доставлені до реанімаційного відділення Бериславської районної лікарні.
Ведеться слідство щодо всіх обставин інциденту.