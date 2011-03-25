Чеська авіакомпанія знайшла підхід до росіян і українців

Чеський національний авіаперевізник Czech Airlines (CSA) ввів нову послугу для російських і українських пасажирів, дозволивши оплачувати квитки, заброньовані в інтернеті, готівкою в офісах авіакомпанії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Чеське радіо.

"Низький рівень користування дебетними платіжними картами на ринках деяких країн, або небажання або страх клієнтів проводити платежі цими картами за допомогою інтернету привели нас до введення нового платіжного інструменту", - повідомив віце-президент з комерції і маркетингу авіакомпанії Іржі Марек.

Протягом 72 годин з моменту бронювання авіаквитка пасажир може оплатити квиток готівкою, хоча такий спосіб оплати не є традиційним на міжнародному ринку авіаперевезень.

За словами Марека, так "CSA надає чималій цільовій групі своїх клієнтів безпечну альтернативу оплати авіаквитка також і при його бронюванні в режимі on-line". "За час пробної експлуатації таким способом оплати скористалися сотні наших клієнтів протягом лише одного тижня", - зазначив він.

Czech Airlines найближчим часом вводить новий інструмент оплати авіаквитків готівкою також у Болгарії, Чехії, Литві, Румунії і Сербії.