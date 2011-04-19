У Запоріжжі ліквідаторам аварії на ЧАЕС дали місця на кладовищі (фото)

У зв`язку з наближенням 25-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, на одному з кладовищ Запоріжжя виділили цілий «квартал» на 150 могил для поховання учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Ці місця для могил надаватимуться безкоштовно, тоді як на цьому кладовищі така послуга коштує 1520 грн.

Керівник комунального підприємства ритуальної служби Запорізького району Віктор Щербина в коментарі для преси назвав виділену на кладовищі Святого Миколая ділянку майбутньою «Алеєю Слави ліквідаторів трагедії на Чорнобильській АЕС», повідомляє «Репортер Запоріжжя». За словами чиновника, Асоціація ліквідаторів Чорнобильської трагедії вже 10 років зверталася до міста з таким проханням, але досі їм не вдавалося одержати згоду.

Фото Олександра Прилепи / УНІАН