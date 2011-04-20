Єврокомісія хоче додатково обмежити своїх комісарів

Європейська комісія прийняла рішення про посилення вимог до поведінки комісарів.

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні комісії.

Новий кодекс передбачає чіткіші правила щодо діяльності комісарів після відставки, а також збільшує з 12 до 18 місяців період обов`язкового повідомлення Єврокомісії про діяльність колишніх комісарів.

Внесені зміни також припускають надання декларацій про доходи, вводять процедуру розв’язання конфліктів інтересів під час виконання обов`язків комісарів, уточнюють правила щодо отримання подарунків.

Новий кодекс передбачає, що не тільки подружжя і члени сім`ї, а й також і партнери не можуть бути членами кабінету комісара.

Прес-служба Єврокомісії уточнює, що відповідно до Угоди Європейського Союзу, новий кодекс буде запропоновано оцінити Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявив про намір переглянути Кодекс поведінки комісарів у вересні 2009 року.