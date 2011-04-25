Чоловік з ножем вимагав повернути літак Париж-Рим на Тріполі

Чоловік намагався захопити авіалайнер компанії Alitalia, який виконував рейс з Парижа до Рима.

Погрожуючи стюардесі невеликим ножиком, він вимагав посадити літак в Тріполі, але був обеззброєний екіпажем повітряного судна і арештований після посадки літака в Римі.

За відомостями італійських інформаційних агентств, на які посилається Бі-бі-сі, викрадач - вихідець з Казахстану - перебував в стані глибокого психічного розладу. За даними Франс Прес, напад вчинив 48-річний Валерій Толмачов - радник представництва Казахстану при ЮНЕСКО, штаб-квартира якої розташована в Парижі.

Стюардесі надали першу допомогу в медпункті аеропорту Риму у зв`язку з незначною раною, одержаною під час інциденту. Інформації про інших потерпілих немає.