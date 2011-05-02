У Горловці автомобіль упав з шляхопроводу на пішохода

У місті Горлівка Донецької області із висоти 6 метрів впав автомобіль, який рухався по шляхопроводу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася 1 травня о 23.50.

Водій легкового автомобіля „ВАЗ-2111” не впорався з керуванням, здійснив наїзд на пішохода, виїхав за огородження та допустив падіння автомобілю з 6-метрової висоти.

Загинули троє осіб (з них 1 пішохід) та 5 осіб постраждали, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.