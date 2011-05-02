У Москві помер актор Олександр Лазарєв

У Москві сьогодні на 74-му році життя помер актор театру і кіно Олександр Лазарєв-старший.

Як передає ІТАР-ТАРС, О.Лазарев помер у себе на дачі. Передбачається, що похорони актора пройдуть 5 травня.

Ціле життя О.Лазарєв працював у Театрі імені Маяковського, куди потрапив 1959 року одразу після закінчення школи-студії МХАТ. У театрі актор зіграв більш ніж у 50 виставах.

Дебют актора в кіно відбувся в 1961 році у фільмі "Вільний вітер". Пізніше були ролі в таких картинах, як "Викликаємо вогонь на себе!", "Ще раз про кохання", "Ходіння по муках", "Хвилі Чорного моря", "Оксамитовий сезон", "Казка, розказана вночі", "Демідови", "Діти сонця", "Дивна історія доктора Джекила і містера Хайда", "Пригоди Квентіна Дорварда", "Конвалія срібляста", "Марш Турецького", "Енігма" - всього більше 90 робіт.

Вдова актора - відома актриса Світлана НЕМОЛЯЄВА. Їх син, Олександр ЛАЗАРЄВ-молодший, також відомий актор театру і кіно.