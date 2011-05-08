Англійській футболіст Девід Бекхем потрапив в аварію на автомагістралі в районі міста Торранс в американському штаті Каліфорнія, повідомляє Associated Press з посиланням на представника дорожно-патрульної служби.

За його даними, автомобіль Cadillac, за кермом якого був Бекхем, врізався в несправний Mitsubishi, припаркований на узбіччі автотраси. У результаті аварії футболіст не постраждав.

40-річний житель міста Лос-Анджелес, який був у другому автомобілі був госпіталізований із скаргами на біль в шиї, проте госпіталізація мала профілактичний характер, і серйозних травм у чоловіка не виявили.

Від самого Бекхема ніяких коментарів не надходило.

Девід Бекхем, нагадує РІА "Новости" - капітан команди американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі", куди він перейшов 2007 року з мадридського "Реала", і відтоді провів у складі "зелено-золотих" 50 матчів, в яких забив дев`ять голів.