У триденному автопробігу до Дня Перемоги беруть участь 50 екіпажів

На Чернігівщині триває автопробіг, присвячений 66-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники автопробігу стартували з Красної площі обласного центру.

У триденному пробігу місцями бойової слави беруть участь близько 50-ти екіпажів, прикрашених георгіївськими стрічками. 100-кілометровий маршрут проляже лісовими та польовими дорогами Чернігівського, Городнянського та Щорського районів.

Учасники автопробігу привітають місцевих ветеранів та вшанують пам`ять загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. Крім того, вони заявили про готовність, за потреби, впорядкувати місця поховань, відремонтувати пам`ятники та прибрати прилеглі території.

Завершиться автопробіг 9 травня у місті Щорс.

Захід організовано Чернігівським позашляховим клубом "eXtremal".