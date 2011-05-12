У Києві зіткнулись п'ять автомобілів

У Києві в дорожньо-транспортної пригоди за участі п’яти автомобілів постраждало двоє жінок.

Як повідомили УНІАН в управлінні столичної Державтоінспекції, учора по вулиці Дніпровська Набережна в напрямку проспекту Бажана на великій швидкості прямував автомобіль Daewoo Nubira. Інспектори ДАІ, які несли службу на цій ділянці дороги, побачивши що транспортний засіб перевищує швидкість, подали сигнал про зупинку, але водій вимогу проігнорував та продовжив рух.

Приблизно о 01.00 вказаний автомобіль, не знижуючи швидкості, виїхав на Харківську площу, де на повному ходу врізався в автомобіль Chery Tiggo, а той, у свою чергу, в Subaru Legacy, «ВАЗ-21099» та Kia Cerato, що стояли попереду на світлофорі.

Внаслідок пригоди потерпіли пасажир Daewoo - жінка 1980 р.н. та пасажир КІА - жінка 1988 р.н., яких з травмами доставили до лікарні.

За попередніми висновками експертів, водій автомобіля Daewoo знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Ведеться слідство.