Німецькі автоконцерни завалені замовленнями

Попит на німецькі автомобілі в світі зріс настільки, що автоконцерни не встигають виконувати замовлення покупців, на заводах вводять додаткові зміни, повідомляє Deutsche Welle.

За словами представника концерну Opel, з травня до липня на двох заводах додатково вводяться вісім робочих змін.

Керівництво Daimler веде переговори з представниками виробничої ради про введення додаткових змін у другому півріччі.