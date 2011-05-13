Німецькі автоконцерни завалені замовленнями

08:18, 13 травня 2011
Разное
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На заводах вводять додаткові зміни 

Попит на німецькі автомобілі в світі зріс настільки, що автоконцерни не встигають виконувати замовлення покупців, на заводах вводять додаткові зміни, повідомляє Deutsche Welle.

За словами представника концерну Opel, з травня до липня на двох заводах додатково вводяться вісім робочих змін.

Керівництво Daimler веде переговори з представниками виробничої ради про введення додаткових змін у другому півріччі.

 

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