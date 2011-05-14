У Тимошенко стверджують, що затримані не 5, а 7 учасників акції (фото)

Міліція затримала в Києві сімох учасників акції «День гніву».

Про це повідомив журналістам народний депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ВОЛИНЕЦЬ зазначив, що серед затриманих була одна жінка, якій пізніше стало зле і її забрала швидка.

«Вони («Беркут» - УНІАН) нападали на людей і звинувачують їх у спротиві. Затримали за непокору і спротив співробітникам міліції», - сказав М.ВОЛИНЕЦЬ.

Він зазначив, що представники правоохоронних органів обіцяли відпустити тих, хто був затриманий вперше.

Крім того, М.ВОЛИНЕЦЬ назвав прізвища затриманих. Зокрема, це КОХАНІВСЬКИЙ, ТИЩЕНКО, ПАНЧЕНКО, БЕССАРАБ, БОБЧУК і КУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Біля приміщення Верховної Ради України сталася бійка між учасниками акції «День гніву» та бійцями спецпідрозділу «Беркут».

Після завершення мітингу декілька десятків мітингувальників пішли по намети для того, щоб установити пересувні громадські приймальні народних депутатів України.

При спробі підійти до будинку ВР мітингувальників заблокували бійці підрозділу «Беркут». Між ними розпочалась словесна перепалка. Бійці «Беркуту» намагалися витиснути мітингувальників. В якийсь момент між громадянами і беркутівцями спалахнула бійка. В бійці брали участь близько 10 бійців «Беркута» та кілька десятків протестувальників.

Інші учасники акції при цьому скандували «Ні фашистському режиму!», «Міліція з народом!».

Фото УНІАН