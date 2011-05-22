Семеро на "форді" потрапили під КамАЗ
12:42, 22 травня 2011Разное
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Усі в Сокирянській ЦРЛ
У м. Новодністровськ Сокирянського району Чернівецької області водій легкового автомобіля „Ford Exploer” допустив зіткнення з вантажним автомобілем КаМАЗ.
Як повідомили у прес-службі МНС, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 7 осіб постраждало, з них 1 дитина (2000 р.н.), яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до Сокирянської центральної районної лікарні.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Чернівецькій області.
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