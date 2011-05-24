Саркозі мав компромат на екс-голову МВФ

Як повідомляє французька газета Monde, уряд країни мав у своєму розпорядженні компрометуючу інформацію щодо колишнього глави Міжнародного валютного фонду Домініка Стросс-Кана ще до його арешту в США.

За даними газети, напередодні президентських виборів 2007 року поліція виявила Домініка Стросс-Кана в автомобілі з повією. Тоді радники Ніколя Саркозі в приватному порядку заявляли про те, що наявна в їх розпорядженні інформація може знищити репутацію Стросс-Кана - одного з провідних того року кандидатів на посаду президента країни від Соціалістичної партії.

Тим часом американські ЗМІ повідомляють, що ДНК, сліди якої знайдені на одязі покоївки, відповідає ДНК колишнього глави Міжнародного валютного фонду, зазначає Бі-бі-сі.