У Києві освятили пам'ятник старшинам армії УНР (фото)

Священики та хор під час освячення пам`ятника "Старшинам Армії УНР - уродженцям міста Києва", в Києві, в суботу, 28 травня 2011 р.

Це перший монумент у столиці, який присвячений воїнам Армії Української Народної Республіки.

Пам`ятник являє собою збільшену копію ордена "Хрест Симона Петлюри". Нагороду було затверджено 1932 року Урядом УНР на вигнанні. Право на відзнаку мав "кожен вояк Армії УНР та повстанчих відділів, який брав участь у збройній боротьбі за визволення України".

Більш ніж двометровий "Хрест Симона Петлюри" встановлений на постамент, який з чотирьох боків має меморіальні дошки з іменами 34 старшин Армії УНР, які були уродженцями Києва (імена яких вдалося встановити історикам).

Фото Володимира Гонтара / УНІАН