У центрі Києва горіла «Україна»

На Майдані Незалежності у Києві горів готель «Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, на цей час пожежу вже ліквідовано. На місці працювали не менше десяти бригад пожежників, а також рятувальна служба.

За інформацією пожежників, пожежа розпочалася в одному з номерів, але полум’я перекинулося за його межі. Довелося евакуювати мешканців готелю. Обгорілих людей немає, але є ті, хто надихався чадним газом.

Зараз на місці працюють бригади швидкої медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, інформація про пожежу надійшла по лінії 101 о 17.04. Як з’ясувалося, осередок полум’я виник в одному з номерів на 8-му поверсі готелю. Внаслідок пожежі сталася задимлення 8 та 9 поверхів.

Пожежні підрозділи відразу після прибуття відключили енергопостачання будівлі та загасили полум’я. За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Особи та кількість людей, які проживали у номері, де сталася пожежа, а також причини її виникнення з’ясовуються.