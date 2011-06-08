У Білорусі різко подорожчав бензин

У ніч на вівторок білоруський державний концерн "Білнвфтохім" на 31% підвищив ціни на білоруських автозаправках. Один літр бензину і дизпалива тепер стоїть близько долара.

Не допустити приватного вивозу бензину і дизпалива за кордон - одна з офіційних причин підвищення цін на пальне, повідомляє Бі-бі-сі.

За даними "Білнафтохіму", тільки в травні реалізація пального на заправках концерну в прикордонних районах зросла в 2,3 раза; в цілому по країні - в півтора рази. Раніше "Білоруснафта", яка входить у структуру "Білнафтохіму" і реалізує на внутрішньому ринку до 75% автопального, ввела обмеження на відпуск пального: 25 літрів для легкових авто, 100 літрів - для великовантажних.

У листі керівникам філіалів керівництво "Білоруснафти" пояснило, що заходи вжито з огляду на низькі залишки нафтопродуктів на складах зберігання і ажіотажним попитом з боку населення". Проте головний концерн "Білнафтохім" того ж дня заявив, що в країні виробляється достатньо палива для забезпечення внутрішнього ринку.

Обмеження на білоруських АЗС не зняті після підвищення цін і діють при готівковому розрахунку білоруськими рублями.