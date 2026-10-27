США приголомшили українців дизельною угодою: Le Monde розкрила, що вигукнув Віткофф

Після зустрічі у Флориді українська делегація була шокована позицією американців. Її також стривожила схожість між риторикою США та наративами Кремля.

Президент США Дональд Трамп зобов’язався закупити майже 5 мільйонів тонн російського дизельного пального. Під час зустрічі у Флориді представники американської сторони повідомили про цю угоду зненацька і закликали українську делегацію погодитися й припинити удари по російських нафтопереробних заводах, пише Le Monde.

Українській делегації просто посеред переговорів з американцями представили документ, у якому йшлося про угоду щодо закупівлі російського дизельного пального. Трамп розраховує на зниження цін на нафту напередодні проміжних виборів 3 листопада.

Стів Віткофф, звертаючись до української делегації, емоційно закликав погодитися на домовленість і припинити удари по російських нафтопереробних заводах:

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"Погоджуйтеся на цю угоду щодо дизеля і припиніть удари по російських нафтопереробних заводах – ви наражаєте світ на небезпеку!".

Незабаром стало зрозуміло, що Сполучені Штати нічого не отримали від Володимира Путіна в обмін на обіцянку, яка фактично наповнить скарбницю Кремля.

У Києві дії Трампа сприйняли як "зраду" інтересів України

Дональд Трамп фактично створив передумови для відновлення ділових відносин між Вашингтоном і Москвою ще до завершення війни. Це партнерство, як зазначається в матеріалі, формується за рахунок України та всупереч санкціям, накладеним на російську нафту.

Джерело, наближене до української делегації, розповіло Le Monde:

"Я ніколи не бачив українців настільки приголомшеними й стурбованими, як після тієї зустрічі".

Різкий розворот американської політики порівнюють з інцидентом в Овальному кабінеті 28 лютого 2025 року, коли Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс публічно висловлювали невдоволення Володимиром Зеленським.

Водночас доцентка Центру міжнародних досліджень при паризькому Інституті політичних досліджень Ніколь Граєвскі наголосила на серйозніших наслідках нинішніх рішень:

"Цього разу йдеться про політичні рішення, які впливають на здатність України захищатися напередодні потенційно дуже складної зими".

Україна залежить від американської ППО та розвідувальних даних

Київ опинився в стані шоку й безпорадності, оскільки Європа наразі не може замінити системи протиракетної оборони та розвідувальні дані, які раніше надавали Сполучені Штати.

"Це безнадійно. Вони (Стів Віткофф і Джаред Кушнер - УНІАН) думають лише про бізнес", – поділився один із соратників Володимира Зеленського через кілька днів після зустрічі у Флориді.

У публічних виступах український президент говорить про "зраду" та апелює до моральних аргументів. 22 жовтня в інтерв’ю для подкасту британського інвестора Стівена Бартлетта він засудив російські звірства, від яких страждають українські мирні жителі та діти:

"Як можна пробачити (Росії - УНІАН)? Це неможливо".

Кушнер пояснював підхід Трампа до війни логікою бізнесу

Джаред Кушнер раніше пояснював, що Дональд Трамп прийшов зі світу бізнесу, де головна увага приділяється створенню вигідних можливостей для обох сторін.

"Трамп прийшов зі світу бізнесу. У цьому світі ви думаєте про те, як створити вигідні можливості для обох сторін. Війна – це гра з від’ємною сумою, де програють усі, тоді як бізнес і мир – це ігри з додатною сумою", – пояснював Кушнер пресі в Києві 7 вересня, через два дні після візиту до Москви.

Поруч із ним тоді сидів Володимир Зеленський, який, як зазначається в матеріалі, виглядав приголомшеним.

Голова Комітету Верховної Ради України із закордонних справ Олександр Мережко різко висловився про підхід американської адміністрації до переговорів:

"Путін не хоче миру, він хоче знищити Україну. А Трампу байдуже – він просто хоче угод!".

Під час зустрічі в розкішному гольф-клубі у Флориді, одному з об’єктів нерухомості, збудованих Стівом Віткоффом, українська делегація була обурена позицією американського представника, наближеного до Дональда Трампа.

Водночас українців стривожила разюча схожість між риторикою американців і наративом, який послідовно просуває Кирило Дмитрієв – очільник Російського фонду прямих інвестицій, а також чоловік подруги дитинства однієї з дочок Путіна.

Україна - США - Росія: останні новини переговорів

У цьому ж матеріалі йдеться, що представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер пропонували відновити постачання російських нафти й газу до Європи через Україну в межах післявоєнної економічної співпраці.

Крім того, стало відомо, що спеціальний посланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв намагався переконати адміністрацію президента США Дональда Трампа в перспективності масштабних економічних домовленостей із Росією. Москва розраховувала, що обіцянки вигідних спільних проєктів допоможуть домогтися послаблення санкцій і нормалізації відносин із Вашингтоном.

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