Під Москвою шукають зниклу доньку американського аташе

Сімнадцятирічна названа донька аташе по культурі посольства США пішла з дому в Підмосков`ї і не повернулася, повідомляє ГУВС Московської області.

Як розповіли агентству РІА "Новости" в прес-службі ГУВС, дівчина - одна з чотирьох всиновлених дітей аташе. "Раніше вона неодноразово йшла з дому. Зараз опитуються її друзі і знайомі, ведеться пошук", - сказав представник відомства.

За його словами, дівчина, уродженка Філіппін, пішла з котеджного селища "Росинка" Красногорського району Підмосков`я. У пошуках підлітка задіяно більше ста чоловік.