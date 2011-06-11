У Севастополі зварили мило рекордного розміру і ваги

Мило вагою 53 кг, завдовжки 2 м, шириною 84 см і товщиною 3 см у вигляді символу Севастополя - пам`ятника затопленим кораблям - зварили сьогодні під час відкриття в севастопольському екопарку «Лукомор`я» першого Всеукраїнського фестивалю художників-миловарів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор екопарку «Лукомор`я» Микола ПОМОГАЛОВ, на фестиваль приїхали художники-миловари з усіх 25 регіонів України.

У присутності ЗМІ представник Книги рекордів України зафіксував рекорд. Це 11-й рекорд України, зафіксований в екопарку «Лукомор`я» або за участю його представників, відзначив М.ПОМОГАЛОВ.

Після закінчення фестивалю мило розділять на 500 частин і відправлять до дитячих будинків.

У рамках фестивалю плануються ярмарки, конкурсні голосування у кількох номінаціях: "Найкрасивіше мило"; "Найкорисніше мило"; "Найкреативніше мило".