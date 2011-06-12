Ірина Луценко звинуватила Ющенка в переслідуванні її чоловіка, але її дані не тримаються купи

Учора прочитав інформацію про те, що дружина Луценка прокляла Ющенкачерез свого сина.

Спочатку якось подумалося про емоційний бік справи, про те, хто кого зрадив насправді... Але потім з’явилися сумніви щодо самої вірогідності тих подій, про які так емоційно повідомила пані Луценко.

Так, вона розповіла, що в червні 2008 року Луценка зняли з посади міністра, і щодо нього було порушено 7 чи 8 кримінальних справ.

"І от саме в той період у Сашка, нашого старшого сина, виявили рак щитовидної залози, він був фактично однією ногою в могилі", - сказала Ірина Луценко.

За її словами, лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк зателефонував тоді Ющенку й повідомив про проблему сина Луценка, після чого Ющенко передзвонив Луценку.

Саме ця сукупність тверджень викликала в мене відчуття того, наче щось не збігається в цих повідомленнях, я зміг перевірити це лише, коли знову добрався до комп’ютера й подивився в Інтернеті біографії Юрія Луценка та інших, згадуваних пані Іриною осіб.

Річ у тім, що пан Луценко обіймав посаду міністра внутрішніх справ двічі. Спочатку – з 4 лютого 2005-го по 1 грудня 2006 року, а потім – з 19 грудня 2007 року по 28 січня 2010-го.

Виникає запитання: так коли відбувались події, про які розповідає пані Луценко? Після першого звільнення з посади міністра цього не могло бути, бо тоді Арсеній Яценюк ще не був лідером "Фронту змін". Його обрано на цю посаду лише 28 листопада 2009 року.

Тим більше що пан Луценко з грудня 2006-го по березень 2007 року був радником Президента Віктора Ющенка, і саме за його наполягання в липні 2007 року очолив виборчий блок НУ-НС.

Друге звільнення пана Луценка з посади відбулось уже тоді, коли повноваження Президента Ющенка добігали кінця. Тому тоді Ющенко теж не міг «гнобити» Луценка. До того ж згадуваний Віктор Балога, який, за словами Ірини Луценко, виконував злочинну волю Президента, був звільнений з посади 19 травня 2009 року.

Уявити, що проти Луценка порушували справи в той час, коли він став другий раз міністром теж дуже важко. По-перше, за сумною традицією проти діючих міністрів кримінальні справи взагалі не порушують. По-друге, у той період було достатньо одного дзвінка пані Тимошенко, аби запит генпрокурора на позбавлення Богдана Губського депутатської недоторканності був негайно відкликаний. До того ж саме під час другого керування МВС України, як ми пам’ятаємо, у травні 2009 року міністр Луценко постав у скандалі з приводу п’яного бешкету в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Тобто як міністр він міг легко залишати межі України, до того ж уляпуючись в історії, які дискредитували Українську державу.

Отже, пані Ірини Луценко висуває на адресу Віктора Ющенка емоційні звинувачення, але факти, про які вона розповідає, не тримаються купи, що ми бачимо з хибності названих нею дат.

Борис Кушнірук