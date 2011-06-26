Попов: ми не можемо заборонити в'їзд до центру Києва, але...

Київ планує будівництво трьох «перехоплюючих» паркінгів на в`їзді до міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ у ході громадського обговорення проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року, присвяченого розвитку туризму в столиці.

«Ми не можемо заборонити це робити (заборонити в`їзд транспорту в центр Києва - УНІАН), але створити умови для того, щоб це відбулося, ми можемо. Тому в наших планах розвитку Києва, пов`язаних із розробкою нового генерального плану, передбачається, що на в`їздах до міста у нас будуть побудовані «перехоплюючі» паркінги, де одночасно будуть створені великі центри, де людина, яка в`їжджає, може отримати послуги громадського харчування, магазини, відпочинок тощо. Тобто більшість вона може отримати саме на в`їзді до міста. Або залишити своє авто і поїхати громадським транспортом, наприклад, метрополітеном. Така концепція у нас розроблена, і ми зараз шукаємо партнерів для реалізації таких проектів», - сказав голова КМДА.

О.ПОПОВ уточнив, що три таких паркінги планується побудувати на в`їзді до міста з Борисполя, із заходу і з півдня (з Одеського напрямку).