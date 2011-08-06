Азаров підтримає розвиток ремесел (додані фото)

21:02, 06 серпня 2011
Разное
2239 0

"Зберіть усіх керівників спілок"

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству культури організувати зустріч з представниками спілок та об`єднань творчих діячів і обговорити питання підтримки та розвитку народних ремесел.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це М.АЗАРОВ заявив під час відвідин II Міжнародного етнофестивалю "Жнива-2011" у Національному музеї народної архітектури та побуту в Пирогові.

Прем`єр-міністр України Микола Азаров (в центрі) спілкується з дітьми

Власноруч зроблена підкова

...з килимарницею біля ткацького верстата

... з міністром аграрної політики спостерігають за приготуванням пирогів

...меле зерна на жорнах

 

"Зберіть усіх керівників спілок, і я з ними зустрінуся. На цій зустрічі я хочу почути конкретні пропозиції, чим ми можемо їм допомогти", - сказав М.АЗАРОВ, звертаючись до першого заступника міністра культури Юрія БОГУЦЬКОГО.

Фото Олега Маркевича / POOL / УНІАН

Усі фоторепортажі

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter