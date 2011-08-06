Азаров підтримає розвиток ремесел (додані фото)
21:02, 06 серпня 2011Разное
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"Зберіть усіх керівників спілок"
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству культури організувати зустріч з представниками спілок та об`єднань творчих діячів і обговорити питання підтримки та розвитку народних ремесел.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це М.АЗАРОВ заявив під час відвідин II Міжнародного етнофестивалю "Жнива-2011" у Національному музеї народної архітектури та побуту в Пирогові.
|Прем`єр-міністр України Микола Азаров (в центрі) спілкується з дітьми
|Власноруч зроблена підкова
|...з килимарницею біля ткацького верстата
|... з міністром аграрної політики спостерігають за приготуванням пирогів
|...меле зерна на жорнах
"Зберіть усіх керівників спілок, і я з ними зустрінуся. На цій зустрічі я хочу почути конкретні пропозиції, чим ми можемо їм допомогти", - сказав М.АЗАРОВ, звертаючись до першого заступника міністра культури Юрія БОГУЦЬКОГО.
Фото Олега Маркевича / POOL / УНІАН
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