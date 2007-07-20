Подруга Гаррі Поттера стала обличчям Chanel за $4 мільйони (7 фото)

Молода англійська актриса Ема Уотсон, яка зіграла у фільмах про Гаррі Поттера подругу головного героя Герміону Грейнджер, уклала угоду з відомим французьким будинком мод Chanel на демонстрацію його одягу. Відповідний контракт був підписаний з агентством Storm Models, яке також представляє супермодель Кейт Мосс, пише Newsru з посиланням на The Daily Express.

Останні дні 17-річна Уотсон на прем`єрах нового фільму про Гаррі Поттера "Орден Фенікса" демонструвала різноманітні плаття від Chanel. Поки триваэ рекламна кампанія останнього фільму з "поттеріани", вона зможе здивувати публіку не одним десятком нарядів.

Передбачається, що співпраця з юною актрисою коштуватиме французькому будинку мод майже 4 мільйони доларів. Сама Уотсон зізнається, що завдяки успіху "поттеріани", що принесла їй славу, вона тепер не потребує грошей і може не повертатися до акторської або модельної роботи.

"Чесно кажучи, у мене вже достатньо грошей для того, щоб ніколи більше не працювати", - відверто заявила модель. Про свій контракт вона додала, що "ніколи не прагнула цього", а планує за два роки вступити в Кембріджський університет.

За словами актриси, шкільне життя дозволяє їй постійно контактувати з друзями і не відриватися від реального життя. При цьому дівчина нещодавно підписала контракт на зйомку в двох останніх картинах про Гаррі Поттере. За її словами, це рішення далося їй нелегко, оскільки вона подорослішала і відчуває відповідальність за свій вибір.

"Коли я в 10-річному віці проходила відбір для першого фільму, я гадки не мала про такий грандіозний подальший успіх". Але при цьому дівчина, що заробляє майже по 4 мільйони доларів на участі в кожному новому фільмі про Гарі Поттера, впевнена, що саме навчання, а не гроші мотивують її.

"Люди не розуміють, як важко мені далася позитивна відповідь на пропозицію продовжувати зніматися в поттеріані, - додала актриса. - Але це наступні три-чотири роки мого життя. Бути в центрі уваги і при цьому зазнавати браку свободи - ось доводи, які не дозволили мені відразу сказати "так".