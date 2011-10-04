Гниле гасло Володимира Путіна

У російській газеті «Известия» опублікована стаття, під якою стоїть скромна підпис - «Володимир Путін». Відродження метрополії, зміст якої «імперія могутності», «держава, завдяки могутності», «держава, яка збільшує могутність» - саме ці соціальні цінності та смисли розжував майбутній президент Росії з 2012 до 2024 р. своїм відданим виборцям як політичну стратегію Російської Федерації на найближчі два десятиліття.

Отже, карти кинуті на стіл, всі козирі відомі.

Основні приховані константи доленосного путінського тексту і його планів на майбутнє полягають у тому, що:

- Росія ставить «перед собою амбітне завдання: вийти на наступний, більш високий рівень інтеграції - до Євразійського союзу».

- «Досвід СНД дозволив Росії створити такі затребувані формати, як Союзну державу Росії і Білорусі, Організацію Договору про колективну безпеку, Євразійське економічне співтовариство, Митний союз і, нарешті, Єдиний економічний простір»;

Тому:

- «Принципова особливість Митного союзу і ЄЕП - це наявність наддержавних структур».

- «Ми пропонуємо модель потужного наднаціонального об`єднання, здатного стати одним з полюсів сучасного світу і при цьому відігравати роль ефективної «зв`язки» між Європою і динамічним Азіатсько-Тихоокеанським регіоном».

Є абзац для України та її громадян:

- «Деякі наші сусіди пояснюють небажання брати участь у просунутих інтеграційних проектах на пострадянському просторі тим, що це нібито суперечить їх європейському вибору». Не слід цього боятися, - ми (Москва) вже давно домовилися з Європою.

А взагалі є непорушна аксіома. Перша і найпростіша з можливих вигод панування над іншими країнами і народами - це стягнення данини, силовими, економічними, фінансовими, інформаційними методами.

Для цього потрібно забрати владу (створити наднаціональні органи), змінити національно-орієнтовану еліту на продажну, компрадорську. Асимілювати, охмурити населення, запровадити на колоніальних територіях проповідників, які розпропагандують примітивну доктрину, суть якої сформульована у трьох словах: сила завжди права.

Тому нічого нового Путін не сказав. З гарних намірів, як то кажуть, склався міст до пекла.

Прихильник старої геополітичної концепції євразійського (а по суті імперського) плану збирання земель - «хертланда» - такого собі містичного зосередження «континентальної сили», що дає силу керувати світом, Володимир Путін лише струсив нафталін з пережованих доктрин запеклого ненависника України, євразійця, геополітика постмодерну - Олександра Дугіна.

Слово «хертланд» я вперше почув у виконанні цього доктора філософії та соціології, головного євразіста Росії Олександра Гелійовича, який написав з півсотні книг і монографій про те, що створення євразійської імперії відбудеться в результаті інтеграції Росії «в першу чергу з російськомовними територіями за межами РФ, особливо Східної України та Криму».

До речі, пристрасними шанувальниками Олександра Дугіна є «телевізійний співець Кремля» журналіст Михайло Леонтьєв, ведучий програми «Судіть самі» Першого каналу Максим Шевченко, головний редактор газети «Завтра» Олександр Проханов. Тобто всі патріоти, пропагандисти й ідеологи нинішнього політичного тандему російської влади.

«Збирання земель» - це гниле гасло! Вже краще б Володимир Путін згадав Микиту Хрущова і закликав Росію та її народ «Наздогнати і перегнати Америку!" Час імперій минув. Російської імперії, в тому числі.

Перш ніж створювати наднаціональні органи і інших вчити жити, а по суті, намагатися нав`язати нову імперію з центром Москва, нехай Росія покаже приклад того, як може працювати економіка без природних, мільярдних нафтових і газових дотацій. Коли в Росії буде політична конкуренція, цивілізовані вибори президента і парламенту, а опозиція матиме доступ до ЗМІ, тоді можна сісти за стіл переговорів і домовлятися про союз рівних.

В кінці - порівняльна політологія, або історичні паралелі.

Колись в епоху «вейсманізму-морганізму», переслідування генетиків і репресій проти генетики, академік Трохим Денисович Лисенко привів на підмосковну ферму Першого секретаря ЦК КПРС Микиту Хрущова. Народний академік вже давно готувався до приїзду високого гостя, і нещасні корови аж два тижні жували тільки сіно з шоколадом.

На очах Микити Хрущова одну з корів подоїли, і дали йому випити склянку молока. Очманілий Хрущов після вживання цього чарівного напою, смак якого нагадував шоколадний коктейль з ресторану, як кажуть очевидці, закричав: «Якщо ми таким молоком напоїмо радянський народ, він скаже партії: ми за комунізм!»

Так ось! Володимире Володимировичу! Не треба годувати український народ сіном з шоколадом. Ми поважаємо академіка генетика Вавілова, а не сталініста Лисенка.

Віктор Тимошенко