Росіяни вдарили по мосту в Запоріжжі: рух перекрито, є постраждалі (фото)

Рух переправою тимчасово перекрили, двох чоловіків госпіталізували з легкими пораненнями.

Російська окупаційна армія завдала удару по одному з мостів через Дніпро в Запоріжжі. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекрили. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий", – зазначив він.

Жителів Запоріжжя закликали врахувати обмеження руху та стежити за офіційною інформацією.

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Також відомо про двох постраждалих. Це чоловіки віком 43 та 54 роки. Їх госпіталізували, стан поранених оцінюють як легкий.

Згодом Семікін уточнив, що кількість постраждалих унаслідок ранкової ворожої атаки зросла до п’яти людей.

Серед них – жінки 24 й 59 років та 36-річний чоловік. Двоє постраждалих – чоловіки 43 та 54 років – працівники Червоного Хреста.

"Вони саме їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі. Медики надають усім необхідну допомогу", - додав він.

Атаки на мости через Дніпро - останні новини

Як повідомляв УНІАН, останнім часом росіяни намагаються бити ударними дронами по мостах у Києві. Зокрема, 4 жовтня окупанти влучили в дорожнє полотно Північного мосту.

Український ветеран Олег Дерфлер стверджує, що київські мости через Дніпро розраховані на те, щоб витримати навіть тактичну ядерну зброю.

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що російські окупанти керуються старими уявленнями про ведення війни під час нанесення ударів по мостах у Києві. Як наголошує військовий, логістика є основною "кров'ю війни". Річку Дніпро він називає тим природним ресурсом, який допомагає забезпечувати логістичні поставки на фронт.

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