Lufthansa відкриє на дальніх рейсах спальні салони

Німецька авіакомпанія Lufthansa планує обладнати літаки для перельотів на далекі відстані спальними салонами економ-класу, пише The Daily Mail.

За інформацією видання, у цих салонах для забезпечення максимальної місткості будуть розташовані триярусні лежаки. Пасажирам, які купили квиток на спальні місця, не подаватимуть обіди і вечері, проте вони зможуть одержувати в буфеті легкі закуски та воду в пляшках. Ймовірно вартість подорожі в спальному салоні перевищуватиме ціну на квиток економ-класу на 240 доларів.

Перший спальний салон, швидше за все, обладнають на нижній палубі гігантського авіалайнера А-380. Цей літак буде задіяний на найдальших рейсах авіакомпанії, зокрема, при польотах до Північної Америки, Південної Африки, на Далекий Схід і до Австралії. Згідно з онлайн-опитуваннями, багато пасажирів вже підтримали ідею створення спальних місць в літаку.

Лента.ру