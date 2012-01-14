Водій на смерть збив пішохода, збільшив швидкість і втік

У Брусилівському районі Житомирської області затримано водія автомобіля, який скоїв ДТП зі смертельним наслідком.

Як повідомила УНІАН керівник Відділу зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області Алла ВАЩЕНКО, 8 січня близько 20.00 водій автомобіля у селі у Брусилівському районі збив пішохода.

"Факт скоєння дорожньо-транспортної пригоди і травмування людини не змусили водія зупинитись та викликати хоча б швидку медичну допомогу. Натомість він збільшив швидкість руху авто і зник з місця події. Працівників міліції та лікарів викликали свідки події. Від отриманих тілесних ушкоджень 26-річний хлопець загинув", - зауважила А.ВАЩЕНКО.

За словами начальника Слідчого управління УМВС України в Житомирській області Василя ДЯЧУКА, проведене медичне дослідження підтвердило вживання підозрюваним того вечора алкоголю.

За фактом скоєння ДТП порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.