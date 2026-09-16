Українці придбали стару хату за 55 тисяч доларів: з якими труднощами вони зіткнулися (відео)

За їхніми словами, головним мотивом стала можливість не залежати від сусідів.

Українська пара з Чернівців, в яких сходи відремонтували гранітом із надгробних плит, замість чергової квартири в багатоповерхівці придбала стару садибу на околиці міста. Про це пише Фокус.

За їхніми словами, головним мотивом стала можливість не залежати від сусідів.

"Нам за 30, і ми зробили класичний вчинок усіх міленіалів - купили стару хату. Дуже хотілося мати свій двір, тишу і щоб не було квартири-коробки, де сусідські діти будять тебе о 7:00 ранку", - розповіли вони.

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Цікаво, що об'єкт пара знайшла на дошці оголошень: це масивний будинок 1970-х років на ділянці 8 "соток" у мікрорайоні Роша, всього за п'ять хвилин їзди від центру Чернівців.

Перш ніж братися до справи, подружжя запросило досвідченого прораба для оцінки стану будівлі. Фахівець порадив спершу розчистити територію та знести аварійні споруди, а вже потім ремонтувати дах, зміцнювати фундамент і утеплювати хату.

Коли ж мова зайшла про добудову другого поверху, прораб озвучив суму приблизно в "5 важких пачок грошей" - господарі без вагань відмовилися від амбітних планів на користь скромнішого одноповерхового варіанту.

Аварійний гараж та прибирання ділянки

Окремим випробуванням став старий похилений гараж, який власники вирішили розбирати власноруч. Кілька днів поспіль вони разом із родичами та друзями виносили звідти "столітній хлам". Зрештою від ручної праці довелося відмовитися: обсяг цегляних стін і важких блоків виявився надто великим. На допомогу викликали екскаватор. Блогерка розповіла:

"Екскаватор за 10 тисяч гривень влаштував нам найкраще шоу цього літа".

За допомогою подрібнювача гору зрізаної деревини переробив на тріску найнятий робітник, а робота зайняла три години і коштувала 2 500 гривень. За вивезення всього будівельного сміття перевізники запросили близько 20 тисяч гривень.

Попри клопіт і витрати, господарі переконані, що зробили вдалу покупку. За їхніми словами, будинок має капітальні й надійні стіни та фундамент, вигідне розташування біля центру міста без втрати приватності, а вісім соток землі дозволяють облаштувати і зону відпочинку, і сад.

"За декілька днів двір стало не впізнати. Ми вже уявляємо, як п'ємо вранці каву на власній терасі! Щоправда, до цієї кави попереду ще років зо два капітальної реновації. Це пригода на кілька років", - підсумували автори проєкту.

Життя в Україні

У лісовій глушині неподалік села Галузія, у колишньому Маневицькому районі Волинської області залишилася єдина хата - останній свідок існування хутора Оптова. До найближчого населеного пункту звідси орієнтовно п’ять кілометрів: іще донедавна у цій хатині жила Федосія Шматко, 1944 року народження, яку місцеві називали Пілотою.

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