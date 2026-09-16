ООН хоче заховати свої гуманітарні вантажі в Україні під землею, - Reuters

Один із основних складів Всесвітньої організації охорони здоров’я, на якому зберігалися медичні матеріали, зазнав пошкоджень на початку цього місяця.

Координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Матіас Шмале заявив, що в організації розглядають можливість переміщення гуманітарних вантажів під землю, щоб врятувати їх від російських ударів. Про це пише Reuters.

Зазначається, що цього року Москва завдала ударів по 10 складах ООН, знищивши вантажі на мільйони доларів.

Один із основних складів Всесвітньої організації охорони здоров’я, на якому зберігалися медичні матеріали, був уражений на початку цього місяця.

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За словами Шмале, в результаті інших ударів було знищено гігієнічні набори та шкільне приладдя для дітей.

"Ці цілеспрямовані атаки на складські потужності (...) - нова тенденція останніх кількох місяців", - розповів він.

Шмале стверджує, що вони розглядають можливість переміщення вантажів у підземні бункери та відкладають закупівлю гуманітарної допомоги до останнього моменту, щоб знизити ризик знищення.

Удари РФ по Україні

У неділю, 13 вересня, близько 9:00 внаслідок російської ракетної атаки було знищено сортувальний центр мережі магазинів EVA в Одесі.

Центр забезпечував товарами магазини Південного регіону (Миколаївська, Одеська, Херсонська області). При цьому співробітники центру не постраждали.

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