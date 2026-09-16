Нестача кадрів, інфляція та дефіцит пального: росіяни зустрічають вибори на тлі кризи, – Reuters

Напередодні парламентських виборів у Росії мешканці стикаються з проблемами.

Навіть у Ярославлі – жвавому туристичному центрі на Волзі, чий історичний центр і дороги перебудовуються за рахунок державних коштів і який, можливо, краще захищений від економічної стагнації в Росії, ніж більшість інших міст, місцеві жителі стикаються зі зростаючим переліком повсякденних труднощів у зароблянні грошей та веденні бізнесу.

Це стосується й тих, хто голосує цього тижня на парламентських виборах, незалежно від того, чи вважають вони ці труднощі пов’язаними з війною проти України, чи ні, пише Reuters.

У жорстко контрольованому політичному середовищі Росії, де антивоєнні кандидати значною мірою не допущені до участі у виборах, мало хто очікує, що вибори щось істотно змінять. Але Кремль розглядає їх як показник втоми від війни, що триває вже п’ятий рік.

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Повідомляється, що стабільно висока інфляція, висока вартість запозичень, стагнація обсягів виробництва та нестача палива формують повсякденний фон економічного життя в Росії. Проте підприємці в Ярославлі кажуть, що могли б давати собі раду – якби тільки могли знайти робочу силу.

"У нас тут багато роботи. Проблема в тому, що немає працівників", – заявила власниця мережі швейних майстерень, зазначивши нестачу молодих людей, готових прийти в цю сферу, незважаючи на пристойну зарплату. Це спостерігається й в інших сферах.

Дефіцитний ринок праці, порожні гаманці

ЗМІ пишуть, що жоден із роботодавців не хотів пов’язувати нестачу робочої сили з масовим призовом до армії та важкими втратами в бойових діях. Але при офіційному рівні безробіття, що трохи перевищує 2%, інші вбачають зв’язок між нестачею молодих працівників, які виходять на ринок праці, та стійким зниженням народжуваності в Росії.

Дехто побоюється, що ситуація погіршиться, оскільки люди неохоче заводять дітей, поки війна затягується.

Прогнози на майбутнє знижені

Після різкого падіння економічного зростання у 2025 році до 1% з 4,9% роком раніше, за яким послідувало ще одне невелике скорочення на початку 2026 року, уряд прогнозує зростання за весь рік на рівні 0,6% – не набагато нижче за 0,9%, які Європейський центральний банк очікує від єврозони цього року.

Однак загальна картина залишається похмурою: Міністерство економіки Росії раніше цього року різко знизило прогнози аж до 2029 року на тлі очікуваного уповільнення промислового виробництва, капітальних інвестицій та споживчих витрат.

Хоча інфляція в Росії знизилася з двозначних максимумів минулого року, вона все ж залишається трохи вище 6%, що змушує центральний банк утримувати ставку на приголомшливому рівні 14%, роблячи запозичення руйнівними як для бізнесу, так і для домогосподарств, зазначають журналісти.

Кремлівський диктатор Володимир Путін у підсумку дорікнув чиновникам за їхню нездатність змінити економічну ситуацію, а Кремль раніше цього місяця пообіцяв, що не розглядає можливість нового підвищення податків, щоб залатати бюджетний дефіцит, який перевищує цільові показники.

Підприємці, з якими поспілкувалися журналісти в Ярославлі, заявили, що нещодавнє підвищення податків, запроваджене для компенсації зростаючих військових витрат, виявилося досить болючим, але з ним все ж можна впоратися – за умови, що податки не підвищать знову наступного року.

Українські дрони завдають ударів по економічних цілях

Можливо, ще складніше й важче контролювати – зростання цін на товари першої необхідності, від продовольства до палива, спричинене чим завгодно: від міжнародних санкцій до війни в Україні та ширших проблем, до яких з лютого додалася війна з Іраном.

Це літо стало найважчим для росіян з початку війни у 2022 році, оскільки українські дрони завдавали ударів у саме серце російської економіки, вражаючи такі сектори, як нафтопереробка та роздрібна торгівля, електронна комерція, сільське господарство та туризм, пишуть ЗМІ.

Люди годинами стояли в чергах за паливом, інфляція стрімко зросла, тисячі малих підприємств стали свідками того, як їхні товари згоріли на складах електронної комерції, внутрішній туризм скоротився на 6%, а у фермерів залишилося нереалізоване зерно, оскільки торгівля через Чорне море стала надто небезпечною.

Інші новини про ситуацію в Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що "пекельні" санкції США проти Росії стають дедалі ближчими. Законопроект Грема подолав важливий етап. Документ надасть Трампу можливість вводити візові обмеження та блокувати активи Володимира Путіна, окремих російських військових командирів, а також "будь-яких іноземних осіб, які свідомо постачають оборонну продукцію" російським військовим.

Водночас Трамп закликав Україну припинити удари по паливній інфраструктурі Росії. "Зеленський створює дефіцит дизельного палива. Це не пов’язано з Близьким Сходом – це відбувається через війну між Росією та Україною", – заявив президент США.

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