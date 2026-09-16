Не маючи успіхів на фронті, Росія завдає ударів по поїздах та заправках в Україні, – WSJ

Західні дипломати побоюються, що Росія готує Україні енергетичну кризу взимку.

Росія та Україна незабаром після заяви президента США Дональда Трампа про те, що обидві сторони домовилися припинити удари по енергетичних об’єктах, завдали ударів по інфраструктурі одна одної.

При цьому Україна давно давала зрозуміти, що була б готова припинити свої удари дронами та ракетами по російських нафтових об’єктах, якби Росія припинила власну кампанію авіаударів, яка спричиняла відключення світла та опалення в містах по всій Україні минулої зими, пише The Wall Street Journal.

Але в підсумку обидві сторони в останні тижні посилювали свої кампанії. Оскільки російські сили не здатні досягти на лінії фронту нічого, крім мізерних просувань, Москва вдалася до ударів по цивільних об’єктах в Україні за допомогою дронів і ракет, зокрема по поїздах і заправних станціях, підкреслюють журналісти.

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Західні дипломати стурбовані тим, що Росія прагне спровокувати масштабну кризу з електроенергією та опаленням в Україні цієї зими, оскільки війна наближається до шостого року. Трамп, який перебуває під тиском через зростання цін на паливо всередині країни, заявив, що США взагалі сказали Зеленському, що Україні потрібно припинити наносити удари по дизельному паливу в Росії.

Що відомо про цю "енергетичну домовленість"

У понеділок Трамп заявив, що обидві сторони нібито домовилися припинити удари по енергетичних об’єктах. Через кілька годин Зеленський дав більш стриману оцінку, заявивши, що його країна попросила своїх партнерів спробувати домогтися угоди з Росією про припинення знищення критичної інфраструктури, і що Україна припинить власні удари, якщо це буде забезпечено.

"Продовольство, енергетика та інші базові речі, що підтримують життя, мають бути захищені, а російські удари спрямовані насамперед саме проти них", – заявив Зеленський. Але він також висловив сумніви щодо того, чи готова Росія дотримуватися будь-якої угоди.

Він, у свою чергу, прагне довгострокового, надійного припинення ударів, а не короткочасного, яке могло б допомогти Путіну ненадовго знизити ціни на бензин і дизель перед парламентськими виборами в Росії цього місяця. У Кремлі ж енергетичне перемир’я Трампа назвали "хорошою ініціативою".

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку ексдиректора ЦРУ, може змусити Путіна припинити війну. За його словами, результат війни залежатиме від того, хто швидше перетворить інновації на масове виробництво та стійку військову перевагу.

Крім того, ми також розповідали, що Лавров заявив про готовність РФ до переговорів і звинуватив Європу у зриві домовленостей. Крім того, він додав, що РФ не припинятиме бойові дії на період переговорів щодо України.

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