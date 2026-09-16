США витратили на війну з Іраном $38 мільярдів за 5 місяців, і це ще не межа, – Politico

На відновлення запасів ракет-перехоплювачів у США може знадобитися щонайменше п’ять років.

Перші п’ять місяців війни з Іраном обійшлися США в 38 мільярдів доларів, згідно з даними безпартійного аналітичного органу Конгресу – це найповніший на сьогодні погляд на затяжний військовий конфлікт напередодні проміжних виборів.

Бюджетне управління Конгресу заявило, що конфлікт – який уже обійшовся у понад половину від загального запиту адміністрації Трампа на військові витрати – коштуватиме приблизно 2–3 мільярди доларів на місяць. Відомство також підтвердило, що війна вичерпала запаси американської зброї, зокрема критично важливі перехоплювачі для систем ППО, пише Policito.

Повідомляється, що ця незалежна оцінка, ймовірно, додасть масла у політичний вогонь навколо конфлікту в міру наближення листопадових виборів. Основна частина цієї суми припадає на витрати на заміну ракет та засобів ППО, які відомство оцінює в 21,7 мільярда доларів, включаючи 13,1 мільярда доларів на ракети-перехоплювачі, 7,3 мільярда доларів на крилаті ракети та 1,2 мільярда доларів на інші боєприпаси.

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Заміна озброєння, за даними відомства, – "найбільший окремий компонент витрат, понесених Міністерством оборони під час конфлікту".

Проблеми напередодні можливого конфлікту з КНР

У звіті також прогнозується, що відновлення запасів ракет-перехоплювачів може зайняти "щонайменше п’ять років", залишаючи США менше варіантів ППО у разі збройного конфлікту з Китаєм.

"Використавши значну частину свого арсеналу протиракетної оборони в бойових операціях проти Ірану, Міністерство оборони тепер має у своєму розпорядженні меншу кількість перехоплювачів для потенційного конфлікту з [Китаєм]", – йдеться у висновку звіту.

Витрати залежать від інтенсивності конфлікту

Багатомільярдні щомісячні витрати на війну залежатимуть від інтенсивності конфлікту, йдеться у звіті: операції низької інтенсивності обходяться приблизно у 2 мільярди доларів, а операції вищої інтенсивності – понад 3 мільярди доларів.

"У міру продовження конфлікту витрати Міністерства оборони продовжуватимуть зростати – повільно, якщо рівень насильства залишиться низьким і спорадичним, і швидко, якщо інтенсивність конфлікту загостриться", – йдеться у звіті.

ЗМІ пишуть, що президент США Дональд Трамп у червні запросив 67 мільярдів доларів додаткового фінансування, щоб допомогти профінансувати війну та поповнити запаси боєприпасів, при цьому представники Пентагону попереджали про бюджетний дефіцит, якщо законодавці не виділять додаткові кошти.

Спроби прискорити фінансування війни зайшли в глухий кут на Капітолійському пагорбі й, ймовірно, не зрушать з місця до закінчення виборів.

Інші новини про ситуацію на Близькому Сході

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран пошкодив або знищив американські військові бази у восьми країнах. Протягом перших місяців війни іранські удари пошкодили або знищили сотні будівель і споруд на військових базах США в Кувейті, Бахрейні, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Іраку, Омані та Йорданії.

Крім того, ми також повідомляли, що Венс отримував об’єктивні оцінки військових щодо війни США з Іраном. Під час бесід було детально розглянуто цілу низку питань, пов’язаних із війною, зокрема її цілі, тактику, оцінку втрат тощо.

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