Після ударів РФ біля 'Ягодина' Польща почала будувати укріплення на кордоні з Україною

Військовослужбовці вже почали виконувати поставлені завдання.

Польща посилює безпеку на кордоні з Україною після ударів російських безпілотників поблизу пункту пропуску "Ягодин". Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш, пише Reuters.

"Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Відповідно до рішення нашого уряду посилюється інфраструктура, яку використовує Прикордонна служба", - зазначив він.

За словами міністра, військовослужбовці 18-го інженерного полку вже виконують завдання, завдяки яким будуть посилені пункти пропуску та інфраструктура поблизу польсько-українського кордону.

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Командування польської армії повідомило, що інженерні полки будують прикордонні укріплення, використовуючи розбірні контейнери, облицьовані дротяною сіткою, які можна заповнювати піском або гравієм і які слугують противибуховою стіною або підпірною конструкцією.

Удари РФ по прикордонню з Польщею

Як повідомляв раніше УНІАН, у неділю, 13 вересня, на кордоні України з Польщею пролунали вибухи. Після удару російського "Шахеда" поблизу пункту пропуску "Ягодин" загорілася автозаправка та припарковані поруч вантажівки. Травми отримали двоє водіїв. Також було пошкоджено місцевий супермаркет.

Того ж дня Росія вдарила по пасажирському поїзду за 2 кілометри від кордону з Польщею. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав. Як наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, "варварські удари Росії біля українсько-польського кордону в Ягодині – це не просто продовження її атак на державні кордони України, це терор Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС і НАТО".

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