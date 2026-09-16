Вчені виявили перші скам’янілості гігантського динозавра за межами США

Вік цієї особини становить близько 150 мільйонів років.

Диплодок - відомий рід гігантських динозаврів-завроподів з маленькими головами та довгими хвостами, схожими на батіг, що мешкали в пізньоюрський період (від 155 до 145 мільйонів років тому). Про це пише Popular Science.

Зазначається, що з моменту відкриття цього роду в 1878 році всі підтверджені рештки диплодоків знаходили у формації Моррісон - багатому на скам’янілості місці на заході США. Однак тепер палеонтологи виявили рештки диплодока в Іспанії.

Знахідку було зроблено в муніципалітеті Ель-Кастельяр (провінція Теруель): вона є першим свідченням присутності диплодоків за межами Північної Америки. Останки включають 14 добре збережених хвостових хребців і кілька шевронів (кісткових дуг на нижній стороні хвостових хребців).

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Завдяки традиційному анатомічному порівнянню та сучасним методам філогенетичного аналізу дослідники з упевненістю віднесли їх до роду Diplodocus, визначивши як близького родича виду Diplodocus hallorum.

"Під час більш ретельного вивчення анатомії ми почали виявляти сукупність ознак, характерних для видів Diplodocus. Потім, у міру проведення різних еволюційних аналізів, результати незмінно вказували на одне й те саме. З кожним новим результатом картина ставала дедалі чіткішою: перед нами був диплодок", - заявив Серхіо Санчес Фенольоса, провідний автор дослідження, опублікованого в журналі Journal of Vertebrate Paleontology.

Цікаво, що "Динополіс" - це величезний палеонтологічний музей і тематичний парк у Теруелі, розташованому приблизно за 320 кілометрів на схід від Мадрида.

Вік цієї особини становить близько 150 мільйонів років. Місце її загибелі вказує на те, що в пізньому юрському періоді динозаври могли переміщатися між Північною Америкою та Європою, ймовірно, використовуючи тимчасові сухопутні мости, що виникали в прото-Північній Атлантиці.

У юрському періоді (201,4-145 мільйонів років тому) стародавній суперконтинент Пангея почав розколюватися на масиви суші Лавразію та Гондвану; у цей же час почалося формування Атлантичного океану.

Зазначається, що диплодоки належать до підгрупи завроподів - одних із найдовших сухопутних тварин, що коли-небудь мешкали на Землі. За словами Фенольоси, ця нещодавня знахідка проливає світло на екосистеми Піренейського півострова мезозойської ери (252-66 млн років тому) та на різноманіття завропод у Європі юрського періоду. Альберто Кобос, співавтор дослідження, зазначив:

"Диплодок з Ель-Кастельяра досягав у довжину приблизно 25 метрів (що можна порівняти з розмірами його північноамериканських родичів), поповнивши тим самим список гігантських завроподів іспанського юрського періоду".

Наразі рештки цього динозавра виставлені в Арагонському палеонтологічному музеї в комплексі "Динополіс".

Новини археології

Ланцюжок із чотирьох слідів віком 66,5 мільйона років, виявлений у Північній Дакоті, надав палеонтологам унікальну можливість. Вони знайшли слід, залишений дорослим тиранозавром Tyrannosaurus rex.

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