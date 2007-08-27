Помер дресирувальник Вальтер Запашний

Помер знаменитий дресирувальник, народний артист Росії Вальтер Запашний, повідомляє РІА "Новости".

Вальтер Запашний народився 2 квітня 1928 року. Він належав до знаменитої циркової династії, відомої з 1882 року. Вперше вийшов на арену з братами як акробат-вольтижер, виступав у різних цирках, виконував рекордні, складні трюки. У зеніті слави Вальтер Запашний вирішив змінити свою кар`єру і стати приборкувачем хижаків. Новий атракціон відразу ж здобув успіх у публіки.

Вальтер Запашний та його звірі знімалися у фільмах "Дерсу Узала", "Три плюс два", "Руслан і Людмила" та інших.

Сини дресирувальника Едгард та Аскольд і донька Маріца продовжують справу батька.