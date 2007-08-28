Найбільше казино в світі поступається за розмірами тільки заводові Boeing (фото)

Казино Venetian Macao-Resort-Hotel, урочисте відкриття якого має відбутися сьогодні, стане другою завбільшки будівлею в світі після заводу компанії Boeing в США, повідомляє агентство Associated Press. Його площа - близько мільйона квадратних метрів.

Venetian вміщатиме зал на 3400 автоматів, 800 ігрових столів, готель на три тисячі номерів, а також стадіон на 15 тисяч місць. Крім того, в будинку передбачені численні ресторани, конференц-центр площею понад 110 тисяч квадратних метрів, а також шоу Cirque du Soleil.

Здійсненням проекту займається американський мільярдер Шелдон Адельсон (Sheldon Adelson). Згідно з рейтингом журналу Forbes, в 2007 році Адельсон став шостим з найбагатших людей у світі. Його багатство оцінюється в 26,5 мільярдів доларів, з яких в будівництво Venetian він вклав 2,4 млрд. За задумом, казино має скласти конкуренцію Лас-Вегасу.

До 2010 року підприємець планує інвестувати близько 12 мільярдів доларів у спорудження ще 20 тисяч готельних номерів у Макао. Крім того, він має намір відкрити тут готелі під марками Four Seasons, Sheraton і St. Regis.