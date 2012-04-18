Сьогодні Кримом носився ураган: завали, зірвані дахи, 2 постраждалих (фото)

21:01, 18 квітня 2012
Разное
1775 0

Ураганний вітер повалив сьогодні в Криму близько 100 дерев, поранено двох молодих жінок.

Повалена сосна у Сімферополі

Про це повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Мешканки Сімферополя 22 і 27 років отримали численні переломи внаслідок падіння гілок. Потерпілих доставлено до реанімації. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний.

Тим часом, із чотириповерхової будівлі в центральній частині Сімферополя зірвало дах загальною площею 400 квадратних метрів.

З будівлі в центрі Сімферополя зірвало дах

Крівля впала на припарковані поряд зі спорудою п'ять машин. Рятувальники МНС і співробітники комунальних служб намагаються вивільнити автомобілі.

Зірваний дах упав на автомобілі

У повідомленні зазначається, що швидкість вітру досягала сьогодні в Сімферополі, Сімферопольському й Білогірському районах 21 метра за секунду.

Прогноз по Криму на четвер невтішний: оголошено штормове попередження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter