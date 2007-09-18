У лобовому зіткненні двох авто загинув прапорщик ДАІ

У Херсонській області на 5 км. траси Нова Каховка - Скадовськ у дорожньо-транспортній пригоді загинув прапорщик ДАІ.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в черговій частині обласного ДАІ, лобове зіткнення двох автомобілів, за кермом одного з яких знаходився працівник міліції, сталося 17 вересня о 19.30. Водій другого автомобіля, таксі, залишився живий.

За інформацією ДАІ, їх співробітник знаходився не на посту, а їхав додому, змінившись після чергування. За попередніми даними, у ДТП винен водій таксі, який виїхав на зустрічну смугу руху, де і відбулося зіткнення. Інші обставини ДТП з`ясовуються.