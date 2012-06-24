В одеському цирку з-під куполу зірвалася повітряна гімнастка
12:58, 24 червня 2012Разное
2024 0
В одеському цирку 23 червня на вечірній виставі зірвалася з-під куполу повітряна гімнастка гастролюючого російського театру-цирку «Кракатук».
У Кракатука нещасливі гастролі
Як передає кореспондент УНІАН, артистка залишилася жива, однак одержала ряд травм.
Нещасний випадок стався у момент виконання номера без страховки. За словами очевидців, артистка травмувала ноги. Карета «швидкої допомоги» оперативно доставила постраждалу до відділення травматології міськлікарні №11, де їй надають медичну допомогу.
Після цієї події артисти трупи продовжили призупинене шоу, повідомили в адміністрації Одеського цирку.
Як повідомляв УНІАН, попередня трагедія в Одеському цирку сталася 9 років тому – 4 грудня 2003 року. Тигр Шерхан під час репетиції несподівано напав на дресирувальницю і перегриз їй сонну артерію, внаслідок чого дівчина померла на місці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter