В одеському цирку з-під куполу зірвалася повітряна гімнастка

Як передає кореспондент УНІАН, артистка залишилася жива, однак одержала ряд травм.

Нещасний випадок стався у момент виконання номера без страховки. За словами очевидців, артистка травмувала ноги. Карета «швидкої допомоги» оперативно доставила постраждалу до відділення травматології міськлікарні №11, де їй надають медичну допомогу.

Після цієї події артисти трупи продовжили призупинене шоу, повідомили в адміністрації Одеського цирку.

Як повідомляв УНІАН, попередня трагедія в Одеському цирку сталася 9 років тому – 4 грудня 2003 року. Тигр Шерхан під час репетиції несподівано напав на дресирувальницю і перегриз їй сонну артерію, внаслідок чого дівчина померла на місці.