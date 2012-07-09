Панахида за загиблими в Україні прочанами відбудеться у Великих Луках

Про це повідомив РІА "Новости" прес-секретар відділу з церковної благодійності та соціального служіння РПЦ Василь Рулинський.



Автобус Scania потрапив у ДТП на Чернігівщині рано вранці в суботу. На ньому в Почаївську лавру їхали 43 мешканці Великих Лук - 41 прочанин, переважно жінки у віці від 20 до 70 років, і два водії. Жертвами автокатастрофи стали 14 росіянок, 29 отримали травми. Четверо постраждалих залишилися в лікарнях Україні, 14 літаком МНС доставлені до лікарень Москви, 11 - в клініку в Пскові.



У морзі міста Великі Луки триває упізнання загиблих. Священики Псковської єпархії чергують в морзі і надають допомогу родичам загиблих.



Як раніше повідомлялося, Президент РФ Володимир Путін прийняв рішення про виплату сім'ям загиблих в автокатастрофі в Україні по 1 млн руб. з федерального бюджету, передає прес-служба Кремля. Губернатор Псковської області Андрій Турчак ухвалив рішення про виплати з регіонального бюджету компенсацій сім'ям загиблих і постраждалих у розмірі 600 тис. і 200 тис. руб. відповідно.