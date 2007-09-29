Четверо дітей отримали травми внаслідок ДТП

Сьогодні близько 3-ї години ночі у Дніпропетровській області у центрі села Інгулець Широківського району зіткнулися два мотоцикли.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій і пасажир мотоцикла "ММВЗ" і троє пасажирів "МТ-9" отримали поранення різного ступеню тяжкості і госпіталізовані до Широківської райлікарні. Окрім водія, з вини якого сталася ДТП, усі інші потерпілі - діти 12-ти, 13-ти, 14-ти і 15-ти років.

Обидва мотоцикли були без номерних знаків, а водії не мали жодних документів на право керування. У комп`ютерній базі ДАІ обидва мотоцикли теж не зареєстровані. За фактом ДТП триває слідство.