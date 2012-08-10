На депутата, який влаштував ДТП і втік, завели справу

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області. За наданою інформацією, після ДТП правоохоронцям вдалось затримати зловмисника.

Кримінальну справу порушено за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як повідомляв УНІАН, у четвер ввечері (9 серпня) близько 18-ї години на трасі Стрий-Чернівці депутат вчинив ДТП, внаслідок якого постраждало п’ятеро осіб. Усі потерпілі з важкими травмами доставлені до лікарні.

Винуватець ДТП з місця події зник. Розпочато слідство. Прокуратура не повідомляє прізвище депутата і його партійність.