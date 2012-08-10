На депутата, який влаштував ДТП і втік, завели справу
13:37, 10 серпня 2012Разное
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Сьогодні, 9 серпня, прокуратура Івано-Франківської області порушила кримінальну справу стосовно депутата Івано-Франківської міської ради, який спричинив ДТП та втік з місця події.
На трасі Стрий-Чернівці депутат вчинив ДТП
Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області. За наданою інформацією, після ДТП правоохоронцям вдалось затримати зловмисника.
Кримінальну справу порушено за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
Як повідомляв УНІАН, у четвер ввечері (9 серпня) близько 18-ї години на трасі Стрий-Чернівці депутат вчинив ДТП, внаслідок якого постраждало п’ятеро осіб. Усі потерпілі з важкими травмами доставлені до лікарні.
Винуватець ДТП з місця події зник. Розпочато слідство. Прокуратура не повідомляє прізвище депутата і його партійність.
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