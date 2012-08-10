Депутат влаштував ДТП і втік: 5 людей - у лікарні

11:21, 10 серпня 2012
Разное
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Депутат Івано-Франківської міської ради вчинив ДТП і втік з місця події.

Внаслідок аварії постраждало п’ятеро осіб

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, в четвер ввечері близько 18-ї години на трасі Стрий-Чернівці депутат Івано-Франківської міської ради вчинив ДТП, внаслідок якого постраждало п’ятеро осіб. Усі потерпілі з важкими травмами доставлені до лікарні. Винуватець ДТП з місця події зник. На разі правоохоронці проводять перевірку.

Прізвище депутата прокуратура не повідомляє.

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